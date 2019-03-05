Фактически каждый пятый ребенок в Украине без отца, - Петренко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минюста, такое заявление во время выступления на 4-м ежегодном Всеукраинском форуме семьи сделал министр юстиции Павел Петренко.

По его убеждению, вопрос защиты семьи и детей - это вопрос национального масштаба, поскольку государство, которое не заботится о семейных ценностях, не имеет будущего.

"Основами украинской нации является семья и духовность. К сожалению, последние 25 лет государство не уделяло этим вопросом должного внимания. Сейчас обязанность правительства, парламента и Президента - возвращать традиционные семейные ценности и защищать их", - подчеркнул глава Минюста.

Он проинформировал, что в настоящее время около 3 миллионов украинских детей живут в неполных семьях. 550 000 из них фактически стали жертвами экономического насилия со стороны одного из родителей, который забыл об этих детях.

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"Более того, во время регистрации новорожденных детей в 20 процентах случаев матери не указывают отцов. Фактически каждый пятый ребенок в стране - без отца", - добавил министр юстиции.

Он также поблагодарил Всеукраинский совет церквей за сотрудничество, в рамках которого удалось продемонстрировать успешный пример, когда церковь и государство объединенными усилиями защитили сотни тысяч украинских детей.

"Совместно мы начали большой национальный проект # ЧужихДітейНеБувае, в рамках которого принят ряд законов. Благодаря нормам этих законов 550 000 детей, которые страдали от неуплаты алиментов, получили 4 600 000 000 грн задолженности средств. Мы смогли пошатнуть стену безразличия, которая навязывалась украинскому обществу много лет ", - резюмировал Павел Петренко.