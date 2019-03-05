Система отбора судей в Украине с привлечением гражданского общества уникальна и может быть интересна для других стран, - Георг Става

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил президент Европейской комиссии по вопросам эффективности правосудия Совета Европы (2014-2018), глава департамента министерства юстиции Австрии и международный эксперт проекта ЕС "Право-Justice" Георг Става во время информационного мероприятия в штаб-квартире ОБСЕ, посвященного украинским реформам "Итоги ключевых реформ в Украине: децентрализация и судебная система".

"Наиболее интересный момент – это то, что заседание (заседание ВКССУ по отбору судей. – Ред.) были публичными, и не просто публичными, а они еще и транслировались в Интернете, то есть были публичными абсолютно для всех. Гражданское общество было приглашено и приобщено к участию. Это – уникально, поскольку ни в одной европейской системе не предусмотрены эти дополнительные шаги по привлечению гражданского общества. И я бы хотел на этом сфокусировать внимание, поскольку это могло бы быть интересным и для других стран", - заявил Става, который в прошлом году возглавлял международную команду экспертов по подготовке отчета о процессе отбора и оценивания судей в Украине.

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По его словам, модель, которая применяется в Украине – "совершенно новая и пытается охватить все практики в ЕС и добавить современные элементы".

Става, который также много лет проработал судьей в Австрии, указал на то, что процесс отбора судей является очень чувствительным механизмом, ведь происходит в определенной степени вмешательство в независимый судейский корпус: "Как правило, процесс отбора судей проходит за закрытыми дверями. И система сама себя восстанавливает должным образом, это не делается так публично".

Однако, убежден эксперт, на сегодня такой подход вызывает много вопросов, и это касается не только Украины, но и многих европейских стран, в том числе Австрии: периодически возникают ситуации, когда общество выражает определенные сомнения в отношении судейского корпуса, возникают различные конспиративные теории, однако все это обсуждается только в Интернете. В Украине же гражданскому обществу была дана возможность задать напрямую все эти неудобные вопросы кандидатам на должность судей.

Как считает Георг Става, первый эффект такого подхода был невидимый, но очень значительный: около 30% кандидатов решили дальше не проходить конкурс, "что значит процесс очищения произошел еще до самих публичных заседаний". Следующий эффект – отсеивание кандидатов в новый Верховный суд и Высший антикоррупционный суд благодаря участию общественности в лице Общественного совета добропорядочности. Еще одним следствием такого подхода стал рост доверия к судебной системе в Украине.

"То есть, это - процесс, который, по нашему мнению, работает. И это процесс, который может быть основан в других европейских системах - если они будут достаточно храбры, чтобы пригласить гражданское общество к процессу отбора судей", - заявил Става.