Макрон призвал ЕС пересмотреть Шенгенскую зону

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое Время", об этом сообщает пресс-служба президента Франции.

"Мы должны пересмотреть Шенгенскую зону: все те, кто хотят участвовать, должны исполнять обязательства ответственности", - заявил Макрон.

Президент Франции считает, что необходимо усилить пограничный контроль в Шенгенской зоне и исполнять "обязанности солидарности".

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Макрон также отметил, что страны Шенгенской зоны должны прийти к единому стандарту по правилам предоставления убежища для беженцев.

Ранее Макрон заявил, что страны ЕС, которые не помогают преодолевать последствия миграционного кризиса, должны покинуть Шенгенскую зону.