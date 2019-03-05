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05.03.19 09:59

Задержание Климента - это попытка подорвать его духовный авторитет в оккупированном Крыму, - Климкин

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что задержание российскими силовиками в оккупированном Крыму архиепископа Симферопольского и Крымского Климента - это попытка поколебать его духовный авторитет на полуострове.

Задержание Климента - это попытка подорвать его духовный авторитет в оккупированном Крыму, - Климкин

Об этом Климкин написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Безусловно, это непосредственная атака на архиепископа Климента, учитывая его проукраинскую деятельность, поддержку политзаключенных и военнопленных моряков... Мы должны быть особенно внимательны и осмотрительны, не поддаваясь на провокации и трюки. Ведь именно этого от нас и ждут. Не дождутся. Это попытка поколебать его духовный авторитет в оккупированном Крыму, где, несмотря на давление, он продолжает проводить службы, но также и авторитет недавно созданной ПЦУ", - написал Климкин.

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Задержание Климента - это попытка подорвать его духовный авторитет в оккупированном Крыму, - Климкин 01

Напомним, архиепископ Симферопольский и Крымский Климент был задержан сегодня на автовокзале в оккупированном Симферополе. Владыка собирался отправиться в Ростов-на-Дону, чтобы посетить в СИЗО украинского политзаключенного Павла Гриба.

Изначально оккупационные власти обвинили владыку в краже из храма. Дело было сфабриковано буквально в течение получаса после того, как архиепископа Климента доставили в отделение. Позже оккупанты начали утверждать, что он нецензурно бранился на рынке возле автовокзала.

В итоге владыку Климента отпустили из Киевского райотдела полиции Симферополя без составления протокола.

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