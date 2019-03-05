Задержание Климента - это попытка подорвать его духовный авторитет в оккупированном Крыму, - Климкин

Об этом Климкин написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Безусловно, это непосредственная атака на архиепископа Климента, учитывая его проукраинскую деятельность, поддержку политзаключенных и военнопленных моряков... Мы должны быть особенно внимательны и осмотрительны, не поддаваясь на провокации и трюки. Ведь именно этого от нас и ждут. Не дождутся. Это попытка поколебать его духовный авторитет в оккупированном Крыму, где, несмотря на давление, он продолжает проводить службы, но также и авторитет недавно созданной ПЦУ", - написал Климкин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Заказ на Климента был оформлен из Москвы. В этот раз архиепископа удалось отбить. Но, боюсь, этот раз не последний, - Полозов

Напомним, архиепископ Симферопольский и Крымский Климент был задержан сегодня на автовокзале в оккупированном Симферополе. Владыка собирался отправиться в Ростов-на-Дону, чтобы посетить в СИЗО украинского политзаключенного Павла Гриба.

Изначально оккупационные власти обвинили владыку в краже из храма. Дело было сфабриковано буквально в течение получаса после того, как архиепископа Климента доставили в отделение. Позже оккупанты начали утверждать, что он нецензурно бранился на рынке возле автовокзала.

В итоге владыку Климента отпустили из Киевского райотдела полиции Симферополя без составления протокола.

Читайте также: Буду просить о введении персональных санкций в случае ликвидации оккупантами украинской церкви в Крыму, - архиепископ Климент