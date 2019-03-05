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05.03.19 10:31

В иске к ЕСПЧ Украина указывает, что РФ получила контроль над Крымом в ночь с 26 на 27 февраля и отвечает за все нарушения прав человека после этого, - замглавы Минюста Лищина

Заместитель министра юстиции Иван Лищина рассказал, что Украина подала в ЕСПЧ 2 иска против России: в деле Крыма и Донбасса.

В иске к ЕСПЧ Украина указывает, что РФ получила контроль над Крымом в ночь с 26 на 27 февраля и отвечает за все нарушения прав человека после этого, - замглавы Минюста Лищина

Об этом он сказал в интервью Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас в иске по аннексии Крыма украинская сторона подала достаточно материалов, чтобы ЕСПЧ признал свою компетенцию и рассмотрел дело по существу.

"В своем иске мы указываем на то, что Россия получила контроль над Крымом в ночь с 26 на 27 февраля 2014 года, когда произошел захват парламента АРК. Соответственно она несет ответственность за все нарушения прав человека, которые происходили с того времени", - рассказал Лищина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина полностью готова к проведению публичных слушаний по делу "Украина против России (Крым)", - Минюст

"Нам нужно от Европейского суда юридическое подтверждение того, что Россия получила эффективный контроль над Крымом с февраля 2014 года, что укажет на иностранную агрессию", - подчеркнул он.

Полный текст интервью с заместителем министра юстиции Иваном Лищиной читайте ЗДЕСЬ

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