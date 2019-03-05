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05.03.19 12:33

"Мы вас теряем": Гройсман пригрозил подчиненным "принудительным лечением" от соцсетей

Премьер-министр Владимир Гройсман пригрозил участникам селекторного совещания относительно стоимости газа и отопления, что отправит их на принудительное лечение зависимости от телефонов и соцсетей.

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Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду", об этом он сказал на совещании 5 марта.

"Коллеги, когда с вами проводят совещание, телефоны, пожалуйста, отложите в сторону и различные социальные сети, или я назначу вам принудительный курс лечения от зависимости от социальных сетей", - сказал Гройсман.

Он отметил, что говорит о "серьезных вещах".

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"А то такое впечатление, что мы вас теряем, что некоторые уходят в виртуальный мир. Я думаю, что за это ваши жены меня тоже поблагодарят, что я вас возвращаю в реальность", - подытожил глава правительства.

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