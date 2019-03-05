Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
05.03.19 12:47

Нужно налаживать отношения с НАТО и не смотреть на них, как на врагов, - Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступает за налаживание взаимоуважительных отношений с НАТО.

Нужно налаживать отношения с НАТО и не смотреть на них, как на врагов, - Лукашенко

Об этом президент Беларуси заявил сегодня на совещании по вопросам участия в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Три государства, граничащие с Беларусью, являются членами Североатлантического альянса. А Украина страстно, яростно стремится туда. Это определенный вызов и питательная среда для конфронтации, особенно в условиях призывов и планов по усилению военного присутствия", - подчеркнул белорусский лидер.

Он отметил, что ни Беларуси, ни ее соседям новые разделительные линии не нужны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вы там не умирали": Лукашенко заявил, что украинцы "молча согласились", что Крым не их

"Поэтому следует налаживать взаимоуважительные отношения с НАТО, которые в конечном итоге укрепляли бы безопасность нашей страны. Мы с ними должны разговаривать. Мы не должны на них смотреть, как на врагов", - сказал Лукашенко.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100