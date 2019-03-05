Нужно налаживать отношения с НАТО и не смотреть на них, как на врагов, - Лукашенко

Об этом президент Беларуси заявил сегодня на совещании по вопросам участия в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Три государства, граничащие с Беларусью, являются членами Североатлантического альянса. А Украина страстно, яростно стремится туда. Это определенный вызов и питательная среда для конфронтации, особенно в условиях призывов и планов по усилению военного присутствия", - подчеркнул белорусский лидер.

Он отметил, что ни Беларуси, ни ее соседям новые разделительные линии не нужны.

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"Поэтому следует налаживать взаимоуважительные отношения с НАТО, которые в конечном итоге укрепляли бы безопасность нашей страны. Мы с ними должны разговаривать. Мы не должны на них смотреть, как на врагов", - сказал Лукашенко.



