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05.03.19 16:00

Продукция Хорольского завода детских продуктов питания получила знак отличия от Центра Экспертиз "Тест"

Продукция ООО "Хорольский завод детских продуктов питания" получила знак отличия от Центра Экспертиз Тест. Награды "Тест" удостоилась смесь завода "Малиш" на молочно-зерновой основе с кукурузной мукой.

Своим знаком отличия эксперты подтвердили, что "Малиш" - специальная молочная смесь, которую педиатр может посоветовать начать вводить в качестве докорма с четырех месяцев, в случае, когда дети плохо набирают вес или у мамы недостаточно, а то и вовсе отсутствует грудное молоко. В этой молочной смеси нет генномодифицированных продуктов, глютена и пальмового масла. Она производится из натуральных продуктов из экологически чистых регионов Украины.

Ранее продукцию Хорольского завода детских продуктов питания своим знаком качества оценил также "Центр сертификации "Халяль". В частности,он отметил такие торговые марки предприятия, как "Малиш", "Малышка", "Малютка" и "Малютка Premium".

Продукция Хорольского завода детских продуктов питания получила знак отличия от Центра Экспертиз Тест 01
Продукция Хорольского завода детских продуктов питания получила знак отличия от Центра Экспертиз Тест 02

Напомним, по данным отчета по аудиту розничной торговли компании "АСНильсен Юкрейн", Хорольский завод детских продуктов питания стал лидером продаж в Украине в сегменте молочных смесей по итогам 2018 года. Его доля на рынке заменителей грудного молока составила 52,5 % в натуральном выражении и 34,6 % в денежном эквиваленте.

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