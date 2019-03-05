Следственные действия в отношении чиновников "Спецтехноэкспорта" не связаны с расследованием о хищениях в оборонке, - "Укроборонпром"

"По нашим данным эти следственные действия не связаны с этой информацией", - заявил во время пресс-конференции первый заместитель гендиректора ГК "Укроборонпром" Сергей Омельченко, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Он отметил, что есть ответственные лица, которые взаимодействуют со следствием и предоставляют доступ к данным и документам.

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"После профессиональной оценки этих фактов в рамках приговора суда можно установить кто именно виноват в совершении правонарушений", - отметил Омельченко.

Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали действующего и бывшего директоров "Спецтехноэкспорта" по подозрению в растрате $2,2 млн. Также задержаны еще трое бывших должностных лиц госпредприятия.

Напомним, 25 февраля команда Bihus.info опубликовала расследование о схемах хищений в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют подать на авторов расследования в суд.

Президент Петр Порошенко вначале приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, а 4 марта - уволил его с занимаемой должности.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия ГПУ.

4 марта вышла третья часть расследования. По данным журналистов, схема Гладковского-Жукова принесла участникам $300 тысяч на высотомерах для ремонта двух казахских АН-26 в 2016 году.