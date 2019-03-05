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05.03.19 13:48

Решить вопрос ответственности за незаконное обогащение нужно быстро и так, чтобы текущие дела не были закрыты, - Климкин

Решение по ответственности за незаконное обогащение должно быть найдено как можно быстрее, поскольку это может представлять проблему для европейского пути Украины, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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"Решение должно быть найдено как можно быстрее. Потому что проблема на самом деле не для безвиза (безвизового режима между Украиной и Европейским Союзом. - Ред.), проблема для нашего европейского пути и того, как мы идём в ЕС", - сказал министр журналистам во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Вместе с тем П.Климкин подчеркнул, что в ЕС не намерены вводить санкции в отношении украинцев.

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"Реакция должна быть быстрой, это вполне понятно. Конечно же, мы должны решить, как это будет отображено в законодательстве, а также то, чтобы существующие дела не были прекращены и имели продолжение", - подчеркнул глава МИД Украины.

Как сообщалось, 27 февраля Конституционный суд Украины обнародовал решение о признании неконституционной статьи 368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение).

КС пришел к выводу, что ст. 368-2 не соответствует "требованиям четкости, точности и однозначности, поэтому противоречит юридической определенности как составляющей принципа верховенства права, закрепленного в статье 8 Конституции Украины".

Конституционный суд указал, что конституционные предписания относительно презумпции невиновности и недопустимости привлечения лица к ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников должны применяться в равной степени ко всем лицам. Конституция Украины не допускает сужения или отмены этих гарантий в отношении отдельных категорий лиц.

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