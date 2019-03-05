Гройсман о газе: Многие вещи происходят "под шумок"... Я говорил, что тариф должен вырасти на 17%, а люди жалуются на повышение в 20-40%

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом во время селекторного совещания по вопросам обеспечения населения централизованным теплоснабжением, в том числе по формированию тарифов, сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Если предпринимать меры по энергосбережению, потребление газа будет уменьшаться, а себестоимость услуг будет другой. (Среди теплокоммунэнерго - Ред.). Всего 26 лицензиатов НКРЭКУ. Остальные тарифы утверждаются администрациями. Но я думаю, что есть много вещей, которые происходят "под шумок". Цена газа изменилась - вынужденно. Я сказал, что тариф должен вырасти на 17%, а люди начали жаловаться на повышение 20-40% ", - сказал Гройсман.

Он отметил, что расчет тарифов осуществляют предприятия - и именно они должны создать свои стратегии по модернизации и снижению тарифов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Никакого снижения цены на газ в Украине не будет, - Коболев

"Пожалуйста, возьмите это в приоритет своей деятельности. Нужно навести порядок на всей территории страны", - отметил Гройсман.

Как сообщалось, разница в тарифах на тепло в Украине составляет 30-40%, несмотря на одинаковую цену на газ для теплокоммунэнерго. Об этом на селекторном совещании по вопросам обеспечения населения централизованным теплоснабжением, в том числе по формированию тарифов, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.