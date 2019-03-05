Доначисления в платежках за газ абсолютно незаконные, - Рева

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева на селекторном совещании в правительстве во вторник, 5 марта.
Рева отметил, что облгазы выставляют дополнительные суммы за 30 месяцев предыдущего периода. При чем эти начисления идут как для потребителей без счетчиков, так и со счетчиками газа.
"Доначисляют по несколько тысяч гривен абсолютно незаконных вещей", - сказал он, отметив, что это называется "приводить объемы природного газа к стандартным условиям для осуществления коммерческих расчетов".
Министр привел пример, когда по счетчику выходит сумма 100 грн, а облгазы выставляют счет на 130 грн.
"Это абсолютно незаконно", - добавил Рева и напомнил, что есть 42 постановления НКРЭКУ, которыми облгазам запрещено делать такие начисления.
Ранее глава Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что дешевого газа для населения не будет. Снижения цены на газ не будет, несмотря на предвыборные обещания, заявил глава Нафтогаза. Рыночная стоимость газа - одно из главных условий сотрудничества Украины с МВФ.
Напомним, глава правительства Владимир Гройсман заявил, что не знает, как снизить цены на газ для населения без негативных последствий для экономики.