Это является шагом вперед, - Генсек ОБСЕ Гремингер поддержал новый законопроект об адвокатуре

С оценкой прогресса судебной реформы и ее перспектив в Украине Томас Гремингер выступил в понедельник в Вене в штаб-квартире ОБСЕ в ходе конференции "Итоги ключевых реформ в Украине: децентрализация и судебная система", сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, судебная реформа была бы неполной без реформирования адвокатуры, а соответствующий законопроект 9055, который все еще ждет рассмотрения в Верховной Раде, он назвал долгожданным.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 6,8 тыс. украинцев благодаря бесплатной правовой помощи не получили наказания в виде лишения свободы, - Петренко

"Я разделяю взгляды, что предложенный законопроект является шагом вперед по сравнению с законом об адвокатуре, действующим с 2012 года. И я призываю украинское руководство оставаться преданными реформе", - сказал генсек ОБСЕ в своей речи.

Оценивая предварительные результаты судебной реформы в Украине, Томас Гремингер отметил как большие достижения фундаментальные изменения в судебной системе на законодательном уровне, а также значительное кадровое обновление судейства за счет профессионалов из других юридических профессий.

Законопроект 9055 "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" был подан на рассмотрение Верховной Рады Президентом Петром Порошенко в сентябре 2018 года. Документ предусматривает расширение профессиональных прав адвокатов, предоставляет дополнительные гарантии адвокатской деятельности, а также создает прозрачную систему дисциплинарной ответственности адвокатов за нарушение норм профессиональной этики.

По оценкам экспертов Совета Европы, законопроект 9055 полностью соответствует требованиям и стандартам Евросоюза. С призывом поддержать этот законопроект к депутатам Верховной Рады обратилась совет директоров Американской торговой палаты в Украине.

На сегодня проект закона об адвокатуре прошел комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия и с рекомендацией к принятию в первом чтении был передан на рассмотрение в сессионный зал.