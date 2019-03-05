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05.03.19 15:49

Украине угрожает терроризм, главный источник угрозы - Россия: Порошенко утвердил Концепцию борьбы с терроризмом

Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ об утверждении Концепции борьбы с терроризмом. Действия НВФ "ДНР" и "ЛНР" определяются в ней как террористические.

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Указ об утверждении Концепции опубликован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно документу, на данный момент наибольшую террористическую угрозу для Украины представляет агрессивная политика Российской Федерации, направленная на дестабилизацию ситуации в государстве.

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"Действия незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР", в частности обстрелы гражданских объектов и инфраструктуры, которые приводят к многочисленным жертвам среди гражданского населения, осуществление диверсий, создание препятствий в работе наблюдателей международных организаций, угроз их жизни и здоровью, характеризуются в международной правоохранительной практике как террористические", – говорится в концепции.

Также отмечается усиление интереса к Украине со стороны международной организованной преступности в сферах незаконной миграции, легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, контрабанды оружия, опасных материалов и наркотических средств, отходов биологических и химических веществ, ядерных материалов.

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Кроме того, в концепции обращается внимание на внутренние миграционные процессы, в том числе вызванные вооруженной агрессией РФ против Украины, а также обострение миграционного кризиса в мире.

В документе указано, что в Глобальном индексе терроризма, который разрабатывается для определения уровня уязвимости государств к террористическим угрозам, с началом вооруженной агрессии Российской Федерации Украина переместилась с 51-го (2013 год) на двадцать первое место (2018 год) среди 163 стран.

"В последнее время вероятность распространения терроризма в Украине приобретает угрожающий характер", - заявляют авторы концепции.

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