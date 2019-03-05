Украине угрожает терроризм, главный источник угрозы - Россия: Порошенко утвердил Концепцию борьбы с терроризмом

Указ об утверждении Концепции опубликован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно документу, на данный момент наибольшую террористическую угрозу для Украины представляет агрессивная политика Российской Федерации, направленная на дестабилизацию ситуации в государстве.

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"Действия незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР", в частности обстрелы гражданских объектов и инфраструктуры, которые приводят к многочисленным жертвам среди гражданского населения, осуществление диверсий, создание препятствий в работе наблюдателей международных организаций, угроз их жизни и здоровью, характеризуются в международной правоохранительной практике как террористические", – говорится в концепции.

Также отмечается усиление интереса к Украине со стороны международной организованной преступности в сферах незаконной миграции, легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, контрабанды оружия, опасных материалов и наркотических средств, отходов биологических и химических веществ, ядерных материалов.

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Кроме того, в концепции обращается внимание на внутренние миграционные процессы, в том числе вызванные вооруженной агрессией РФ против Украины, а также обострение миграционного кризиса в мире.

В документе указано, что в Глобальном индексе терроризма, который разрабатывается для определения уровня уязвимости государств к террористическим угрозам, с началом вооруженной агрессии Российской Федерации Украина переместилась с 51-го (2013 год) на двадцать первое место (2018 год) среди 163 стран.

"В последнее время вероятность распространения терроризма в Украине приобретает угрожающий характер", - заявляют авторы концепции.