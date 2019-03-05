Фото застреленного свидетеля по делу "бриллиантовых прокуроров" - бизнесмена Киселева. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"В Днепровский р-н. в 11:15 ч. по линии "102" обратился мужчина: по ул. Флоренции, 9, он стал свидетелем, что во дворе стоит автомобиль "Мерседес-Бенс S500L" г.н.з АИ 7870 СК, черного цвета. В автомобиле раздался выстрел, после чего из автомобиля выбежал неизвестный мужчина, одетый весь в черном и побежал во дворы. На место происшествия немедленно біли направлены наряды полиции, ориентированы все наряды полиции и метро, СОГ ГУ, лаборатория, кинологи, ВКС СУ", - говорится в информации правоохранителей.

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Как сообщалось сегодня ранее, в Днепровской районе в припаркованном во дворе дома автомобиле неизвестным в полицейской форме был застрелен мужчина. Им оказался бизнесмен Сергей Киселев.

Имя бизнесмена Киселева фигурировало в СМИ в 2015 году – в разгар скандала с "бриллиантовыми прокурорами". В начале июля того года СБУ провела обыск в главном следственном управлении ГПУ - в результате был задержан первый заместитель начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Владимир Шапакин и заместитель прокурора Киевской области Александр Корниец. По данным следствия, они вступили в коррупционный сговор и получили взятку в размере 3 млн 150 тыс. грн. При проведении обысков у них было обнаружено более 500 тыс. долларов наличными, автомат Калашникова и холодное оружие, много ювелирных изделий и 65 бриллиантов, после чего скандальных прокуроров стали называть "бриллиантовыми".

А уже 23 октября 2015 года было открыто уголовное производство относительно вероятного присвоения бриллиантов – заявитель, основатель ювелирной фирмы ООО "ЮВК-Агат" Сергей Киселев утверждал, что опознал в алмазах прокуроров – свои. Якобы их изъяли у него в начале августа 2010 во время обысков. Как писали СМИ, Киселева якобы обвиняли в изготовлении и сбыте поддельных камней, сам он утверждал, что это клевета и на него давят из-за несогласия "делиться".

Напомним, первый заместитель начальника Главного следственного управления ГПУ Владимир Шапакин и заместитель прокурора Киевской области Александр Корниец были задержаны 5 июля 2015 года. По данным спецслужб, они получили взятку в размере 3 млн 150 тыс. грн. Во время обысков у Шапакина было изъято $400 тыс., а у Корнийца - значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.



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Обоим задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса (получение взятки). 16 июля тогдашний генпрокурор Виктор Шокин уволил их из органов прокуратуры. Печерский райсуд Киева избрал бывшим прокурорам меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога, позже они вышли на свободу под залог. За Шапакина внесено 6,4 млн грн залога, а за Корнийца - 3,2 млн грн.