Если россияне не хотят есть свой газ, они должны договариваться, - Бильдт

Такое убеждение высказал известный европейский политик, бывший министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт во время конференции о будущем украинской газотранспортной системы в Брюсселе, отвечая на вопрос о том, не окажется ли Европа, которая рассматривает сценарий "no deal" (без соглашения) только в контексте Brexit, перед фактом тяжелого газового кризиса уже с 1 января 2020 года и реальных последствий "no deal", если Россия откажется заключать соглашение о транзите газа через Украину по европейским правилам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В России много газа. Но на самом деле они не могут его есть, они должны продать его. И мы, европейцы, являемся для них рынком номер один. И если вы являетесь рынком, у вас есть рыночная сила. Если вы совместно используете такую ​​рыночную силу, вы являетесь очень мощными. Если они хотят съесть газ - это их дело. Но если они хотят его продать - в этом смысле потребитель имеет много влияния. ... Но, безусловно, для этого мы должны продемонстрировать политическую волю", - отметил Бильдт.

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Он отметил, что Европейская комиссия уже продемонстрировала такую ​​консолидированную позицию в прошлом году во время рассмотрения дела против Газпрома за его злоупотребления монопольным положением на рынке и нарушение правил конкуренции.

"Мы имеем рычаги влияния. Когда мы вели интенсивный диалог с министром иностранных дел страны не из состава ЕС, и это был Лавров. Что раздражало их больше всего - это положение Третьего энергетического пакета ЕС, и дело о нарушении правил конкуренции, которую Еврокомиссия возбудила против Газпрома. И они только повторяли: "Мы никогда, никогда-никогда-никогда, не станем вести любые подобные переговоры". Но в конце концов они вынуждены были это сделать. И было найдено определенное решение в конце мая прошлого года", - отметил европейский политик.

Он убежден, что сейчас следует воздерживаться от рассмотрения совершенно пессимистических сценариев, которые предусматривают отсутствие соглашения между газовыми операторами России и Украины по транзиту российского газа европейским потребителям уже по новому контракту, который должен быть заключен до конца текущего года. Но, разумеется, меры должны разрабатываться. Этот процесс, по мнению Бильдта, будет затруднен за счет электорального цикла как в ЕС, так и в Украине, с соответствующими изменениями в исполнительных структурах.

"Разработка плана на случай неподписания (соглашения о транзите российского газа) - займет определенное время. Можно предполагать, что будут определенные проблемы, пока новый состав Еврокомиссии приступит к выполнению обязанностей. Даже больше проблем может возникнуть в самой Украине. Очень вероятно, что Рада будет еще более фрагментирована, как и Европейский парламент, кстати. И такая большая фрагментация Рады может осложнить формирование нового правительства, что может занять много времени. И именно в таком контексте мы подходим ко второму европейскому сценарию "no deal" (без соглашения) ", - отметил шведский политический деятель.

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Как известно, действующий контракт между украинским Нафтогазом и российским Газпромом по транзиту газа действует до конца 2019 года.