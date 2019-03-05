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05.03.19 16:31

Через фирмы Коломойского и Зеленского отмывают деньги "Приватбанка", - депутат БПП Арьев

Народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Владимир Арьев обратился в ГБР и НАБУ с заявлением о проверке фактов отмывания средств "Приватбанка".

Через фирмы Коломойского и Зеленского отмывают деньги "Приватбанка", - депутат БПП Арьев

Об этом политик написал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Зарегистрировал в ГБР заявление об отмывании средств Приватбанка через фирмы Коломойского и Зеленского. Аналогичное заявление послал в НАБУ. Передал все материалы и схемы с номерами соглашений и датами. У правоохранителей есть вся необходимая информация для следствия и законных выводов. Время пошло", – заявил Арьев.

Через фирмы Коломойского и Зеленского отмывают деньги Приватбанка, - депутат БПП Арьев 01

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Напомним, накануне Владимир Арьев составил рейтинг богатств основных кандидатов на пост президента Украины.

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