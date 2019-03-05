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05.03.19 16:38

ЦИК отменила регистрацию Садового кандидатом в президенты

Центральная избирательная комиссия отменила свое решение о регистрации мэра Львова, лидера партии "Самопомич" Андрея Садового кандидатом на пост президента Украины по его заявлению.

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Соответствующее решение комиссия приняла на заседании во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Отменить регистрацию кандидата на пост Президента Украины Садового Андрея Ивановича на очередных выборах Президента Украины 31 марта 2019", - зачитал текст постановления заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко.

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Садовый 4 марта подал заявление об отзыве своей кандидатуры с выборов президента Украины после того, как 1 марта заявил, что снимает свою кандидатуру на выборах в пользу лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.

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