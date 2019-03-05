Российские оккупанты готовятся к активизации боевых действий, - ГУР

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины. Напомним, что 1-й и 2-й "армейские корпуса" оперируют на территории, подконтрольной "ДНР" и "ЛНР" и представляют собой часть оккупационной группировки армии РФ.

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По данным ГУР, начиная с 1 марта личный состав "корпусов" отозван из отпусков - им запрещены увольнения из частей на неопределенный срок. При этом, возросла интенсивность пополнения передовых подразделений боеприпасами, инженерным и другим имуществом.

В медицинских учреждениях на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей активизированы меры по пополнению запасов крови. Так, на прошлой неделе для сдачи донорской крови в принудительном порядке были привлечены военнослужащие российских оккупационных войск, работники так называемых "государственных учреждений" и студенты учебных заведений.

Также российская оккупационная администрация под видом проверки наличия задолженности местных жителей за коммунальные услуги скрытно проводит перепись населения для уточнения мобилизационных резервов.

По данным ГУР Минобороны, ранее оккупанты испытали на Донбассе новейшие российские автоматизированные звукометрические комплексы пассивного действия АЗК-7 "Мезотрон". Помимо этого, военная разведка сообщала о подготовке к выдаче жителям "Л/ДНР" российских паспортов.