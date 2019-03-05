Убитый бизнесмен Киселев не был свидетелем в деле "бриллиантовых прокуроров", - фигурант дела Корниец

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил Корниец в эфире телеканала "112 Украина".



"Он ни разу не проходил как свидетель или любое другое лицо по делу 1288, которое слушается в Голосеевском райсуде.

Он обратился с заявлением о возврате изъятых у него в 2010 году полудрагоценных и драгоценных камней в количестве несколько сот килограммов. Это было его обращение, в котором Генеральная прокуратура ему отказала, а потом Печерский суд обязал внести в ЕРДР, что и было сделано. После этого в этом деле ни меня, ни других лиц, в обвинении в "бриллиантовом деле" не вызывали, никакие следственные действия не делали ", - отметил он.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 5 марта в Киеве убили владельца ювелирного завода Сергея Киселева, который, по словам экс-заместителя генпрокурора Давида Сакварелидзе, был главным свидетелем по делу "бриллиантовых прокуроров".