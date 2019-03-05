Дело Безъязыкова: свидетель рассказал, что видел подозреваемого в форме наемников РФ в "ДНР"

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Полковник Безъязыков приглашал жену в "ДНР", предлагал машину и охрану, - прокуратура. ФОТОрепортаж

В качестве свидетеля выступает бывший донецкий бизнесмен Владислав Дрегер. Он рассказал, что видел подозреваемого Безъязыкова в так называемой "ДНР" в помещении индустриального союза Донбасса. По его словам, Безъязыков не выглядел как пленный, а находился в военной форме наемников "РФ" и также был вооружен.

"Это была русская форма", - уточнил Владислав Дрегер.

Свидетель рассказал, что видел подозреваемого в этом здании несколько раз осенью 2014 года. Дрегер объяснил, что ездил туда к Олегу Шляпину, который якобы отобрал у него бизнес и состоял в то время в одном из подразделений незаконного вооруженного формирования в оккупированном Донецке.

По словам Дрегера, Шляпин много обращался к подозреваемому Безъязыкову и "у них были рабочие отношения".

"Более чем через год я увидел, что Безъязыкова отпустили, или поменяли на кого-то. И я увидел этого человека как освобожденного пленника", - рассказал свидетель.

Смотрите также: Безъязыкову зачитали обвинительный акт: он не признает вину и называет обвинение непонятным. ФОТОрепортаж

Свидетель отметил, что решил выяснить, почему так произошло у Шляпина с помощью скайп-связи и записал этот разговор.

"Я спросил, как так случилось, что тот, кто служил с тобой, стал украинским пленным", - пересказал разговор Дрегер. По его словам, Шляпин рассказал, что Безъязыков в 2014 году добровольно перешел на сторону "ДНР" и затем начал работать там в разведке.





Напомним, Ивана Безъязыкова задержали в декабре 2016 года по подозрению в сотрудничестве с "ДНР". Позже СБУ сообщила ему о подозрении в государственной измене. Задержанному грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Летом 2016 года полковника ВСУ освободили из плена "ДНР".

В июне 2017 года он объявил бессрочную голодовку в СИЗО.