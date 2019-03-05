Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
05.03.19 18:30

Враг бил по позициям ВСУ в районе Лебединского, Водяного, Широкино, Песков, Авдеевки и Крымского, двое бойцов ранены, - пресс-центр ООС

С начала суток до шести часов вечера 5 марта противник семь раз открывал огонь по позициям наших войск, при этом шесть раз применил вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

учения,оос

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Операции Объединенных сил.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Военный атташе США Уоффорд посетил Мариупольский отряд морской охраны. ФОТО

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг обстрелял наши позиции из артиллерийских систем калибра 122 мм (в районе Лебединского, Водяного, Широкино) и минометов калибра 120 мм (вблизи Лебединского, Широкино), дважды - из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов (в районе Песков) и стрелкового оружия (вблизи Авдеевки и Песков).

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил в районе села Крымское из минометов калибра 82 мм.

"В результате обстрелов двое наших защитников получили ранения. На обстрелы противника наши защитники каждый раз отвечали адекватным огнем. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - констатируют в пресс-центре.

Также смотрите: 4 марта на Донбассе погиб украинский воин Богдан Гаврылив. ФОТО

Враг бил по позициям ВСУ в районе Лебединского, Водяного, Широкино, Песков, Авдеевки и Крымского, двое бойцов ранены, - пресс-центр ООС 01

Напомним, 4 марта враг выпустил по позициям ВСУ более 100 снарядов и мин, погиб один украинский воин, уничтожены четверо террористов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты готовятся к активизации боевых действий, - ГУР

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100