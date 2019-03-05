В ГПУ подтвердили, что убитый Киселев не имеет никакого отношения к делу "бриллиантовых прокуроров"

"Убитый гражданин Киселев не имел процессуального статуса в уголовном производстве, которое расследовала Генпрокуратура", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение спикера ГПУ Андрея Лысенко, опубликованное в Facebook.

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Он отмечает, что убитый не был ни свидетелем, ни заявителем, ни потерпевшим в производстве. Лысенко напомнил, что дело уже слушается несколько лет в суде, а на скамье подсудимых находятся бывшие прокуроры Корниец и Шапакина, которых задержали по подозрению в получении взятки в особо крупных размерах.

"Соответственно, заявление о якобы убийстве главного свидетеля по делу "бриллиантовых прокуроров - неправда", - подчеркнул Лысенко.

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Напомним, 5 марта в Киеве убили владельца ювелирного завода Сергея Киселева. По словам экс-заместителя генпрокурора Давида Сакварелидзе, убитый был главным свидетелем по делу "бриллиантовых прокуроров".