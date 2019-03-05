Правительство должно провести аудит "Укроборонпрома" и максимально рассекретить гособоронзаказ, - посол США Йованович

Об этом дипломат заявила во время информационного марафона "Диалоги во времени", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Правительство Украины должно провести аудит "Укроборонпрома" и рассекретить гособоронзаказ до максимально возможного предела. Это будет способствовать прозрачности и борьбе с коррупцией в оборонном секторе и сделает эту систему более прозрачной. Таким образом, и лекарства, и оружие будут прозрачно попадать в руки украинских бойцов", – сказала Йованович.

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По словам посла, это поможет в борьбе с коррупцией в секторе нацбезопасности.

Напомним, 25 февраля команда "Bihus.info" опубликовала расследование, в котором говорится о схемах по разворовыванию в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и экс заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют обращаться в суд на журналистов за расследование о хищении в оборонном комплексе Украины.

Президент приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Также на Цензор.НЕТ: Мы не можем предоставить информацию о ценах на конкретные приборы: она конфиденциальная, - "Укроборонпром" о расследовании хищений в оборонке. ФОТО

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия.