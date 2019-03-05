Чехия предоставляет Украине 1,2 млн евро на модернизацию образовательной системы, - МОН

Соответствующий Меморандум между МОН Украины и Чешским агентством развития подписали министр образования и науки Лилия Гриневич и Чрезвычайный и Полномочный Посол Чешской Республики в Украине Радек Матула, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин выделил 10 млн грн на достройку нового корпуса Нацуниверситета "Острожская академия", - Минобразования

Средства будут предоставляться равными частями - по 400 тыс евро - в течение 3 лет (2019-2021) и распределяться между тремя основным направлениям:

Техническая поддержка органам власти Украины в реформе образовательной системы.

Межуниверситетское сотрудничество.

Помощь учебным заведениям, где есть внутренне перемещенных студенты и преподаватели.

Часть этих компонентов будет продолжением помощи, которую правительство Чехии предоставило Украине в 2015-2018 годах. Ее общий бюджет составил 1,5 млн евро. Сотрудничество было направлено на повышение институциональной способности в сфере образования и оказания технической помощи перемещенным учебным заведениям и объектам образовательной инфраструктуры.

Также читайте: В школьную программу по истории Украины для 11 классов включили изучение создания ПЦУ и получения Томоса, - Минобразования