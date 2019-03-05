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05.03.19 19:16

Судебный эксперт-криминалист задержан при получении 5 тысяч взятки на Луганщине, - пресс-центр штаба ООС. ФОТО

5 марта, под процессуальным руководством военной прокуратуры Луганского гарнизона Объединенных сил совместно с сотрудниками Национальной полиции Украины на "горячем" задержан судебный эксперт Луганского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины гражданин К.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

В сообщении отмечается: "За составление акта осмотра автомобиля для его дальнейшей перерегистрации задержанный требовал и получил от владельца транспортного средства неправомерную выгоду на общую сумму 5000 гривен. Эксперта задержан в порядке требований ст. 208 УПК Украины. Предмет неправомерной выгоды обнаружено и изъято во время проведения следственных действий.

По результатам следственных действий будет решен вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении, избрания меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.

Следственные действия продолжаются.

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Судебный эксперт-криминалист задержан при получении 5 тысяч взятки на Луганщине, - пресс-центр штаба ООС 01
Судебный эксперт-криминалист задержан при получении 5 тысяч взятки на Луганщине, - пресс-центр штаба ООС 02
Судебный эксперт-криминалист задержан при получении 5 тысяч взятки на Луганщине, - пресс-центр штаба ООС 03

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