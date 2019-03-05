"Нафтогаз" собирается подать против "Газпрома" еще один иск, - Витренко

Об этом исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил на конференции, посвященной будущему украинской газотранспортной системы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы твердо намерены привлечь "Газпром" к ответственности за нарушение правил конкуренции на европейском рынке, который будем подавать в конце апреля 2019 года. Поэтому в дополнение к борьбе с Газпромом в арбитраже, мы начинаем бороться с Газпромом в самой Европе. Мы будем использовать европейские законы о конкуренции в качестве основы для такого иска", – подчеркнул представитель "Нафтогаза".

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По его убеждению, если в текущем году будет завершено строительство "Северного потока-2", это повлечет тяжелые политические и экономические последствия для всей Европы.

"Наверное, найдутся в Европе талантливые политики, которые найдут какие-то причины, обвинят Украину в том, что и то не так сделала, в третьем, десятом ... Но, в 2020 году, скорее всего, мы не увидим ни одного транзита, вместо состоится подрыв европейской энергетической безопасности", – отметил Юрий Витренко.

По его словам, единственный рычаг влияния, который еще у Еврокомиссии и Украины – это сказать, что "Северный поток-2" может быть только при условии сохранения украинского транзита. "Продолжать строить" Северный поток-2 ", и говорить, что он поможет сохранить украинский транзит – это то же, что утверждать, что лишить голодного человека пищи является лучшим способом ее накормить", – заявил чиновник.

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Напомним, Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины"$4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

В свою очередь, "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме.

Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.

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В то же время "Укртрансгаз" заявил, что "Газпром" с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.

"Газпром" после проигрыша в Стокгольмском арбитраже по иску "Нафтогаза" заявил о начале процедуры расторжения контрактов с украинской компанией на поставку и транзит газа.