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05.03.19 19:18

"Нафтогаз" собирается подать против "Газпрома" еще один иск, - Витренко

В конце апреля "Нафтогаз" собирается против "Газпрома" иск в Стокгольмский арбитраж. Украинская компания хочет привлечь российского газового монополиста к ответственности за нарушение правил конкуренции на европейском рынке.

газпром,нафтогаз

Об этом исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил на конференции, посвященной будущему украинской газотранспортной системы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы твердо намерены привлечь "Газпром" к ответственности за нарушение правил конкуренции на европейском рынке, который будем подавать в конце апреля 2019 года. Поэтому в дополнение к борьбе с Газпромом в арбитраже, мы начинаем бороться с Газпромом в самой Европе. Мы будем использовать европейские законы о конкуренции в качестве основы для такого иска", – подчеркнул представитель "Нафтогаза".

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По его убеждению, если в текущем году будет завершено строительство "Северного потока-2", это повлечет тяжелые политические и экономические последствия для всей Европы.

"Наверное, найдутся в Европе талантливые политики, которые найдут какие-то причины, обвинят Украину в том, что и то не так сделала, в третьем, десятом ... Но, в 2020 году, скорее всего, мы не увидим ни одного транзита, вместо состоится подрыв европейской энергетической безопасности", – отметил Юрий Витренко.

По его словам, единственный рычаг влияния, который еще у Еврокомиссии и Украины – это сказать, что "Северный поток-2" может быть только при условии сохранения украинского транзита. "Продолжать строить" Северный поток-2 ", и говорить, что он поможет сохранить украинский транзит – это то же, что утверждать, что лишить голодного человека пищи является лучшим способом ее накормить", – заявил чиновник.

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Напомним, Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины"$4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

В свою очередь, "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме.

Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.

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В то же время "Укртрансгаз" заявил, что "Газпром" с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.

"Газпром" после проигрыша в Стокгольмском арбитраже по иску "Нафтогаза" заявил о начале процедуры расторжения контрактов с украинской компанией на поставку и транзит газа.

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