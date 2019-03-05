Суд оставил под стражей подозреваемого в госизмене экс-полковника ВСУ Безъязыкова

Соответствующее решение приняла коллегия судей во главе с председательствующей судьей Щебеневой, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Пребывание под стражей продлили до 3 мая 2019 года.

Ранее во время заседания судья отказала в прослушивании флешки с аудиозаписью, которую принес свидетель Владислав Дрегер. Судья попросила разъяснить свидетелю, что доказательства предоставляют стороны уголовного производства. На этом допрос свидетеля Дрегера завершили.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, сегодня во время заседание бывший донецкий бизнесмен Владислав Брегер рассказал, что видел подозреваемого Безъязыкова в оккупированном Донецке в форме наемников РФ.

Следующее заседание по делу Безъязыкова состоится 19 марта.

Напомним, Ивана Безъязыкова задержали в декабре 2016 года по подозрению в сотрудничестве с "ДНР". Позже СБУ сообщила ему о подозрении в государственной измене. Задержанному грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Летом 2016 года полковника ВСУ освободили из плена "ДНР".

В июне 2017 года он объявил бессрочную голодовку в СИЗО.

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