В новых вагонах "Укрзализныци" не будет красных ковров

Об этом у себя в Facebook сообщил генеральный директор "Укрзализныци" Евгений Кравцов, сообщает Цензор.НЕТ.

"Где красные ковры? В прошлом", – написал Кравцов.

По словам топ-менеджера, в этом году перевозчик получит с завода 40 новых вагонов.

"Они будут без привычных разноцветных дорожек и раскритикованного пассажирами линолеума. Вместо них – сплошное шумоизоляционные покрытия для пола", – сообщил Кравцов.

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Гендиректор утверждает, что убрать ковры сразу во всех вагонах невозможно, потому что на это нет средств. При этом первые 10 новых вагонов "Укрзализныця" должна получить уже в марте.

"Там, кстати, есть еще несколько новинок. Производителю мы прописали новые технические условия. Будем ждать обратной связи от пассажиров", – подытожил Кравцов.

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