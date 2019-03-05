Один эсминец США по ударной ракетной мощи перекрывает весь Черноморский флот России, - адмирал Кабаненко

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "ГОРДОН" об этом заявил экс-замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), адмирал, доверенное лицо кандидата в президенты Игоря Смешко Игорь Кабаненко.



"Только 6-й флот США, который отвечает за Северную Атлантику и Средиземноморье, по своему потенциалу значительно превосходит Черноморский флот РФ. Это факт. Я тоже был на авианосце Nimitz и видел всю мощь… 96 самолетов, в том числе ударных… Это город, действительно. Все есть. Кинотеатр, бассейн, другие возможности для отдыха и несения боевой службы", – сказал он.



По словам Кабаненко, на американском авианосце служит около 1,5 тыс. военнослужащих, и их количество может увеличиваться.



"Огромный потенциал с точки зрения оборонительного и ударного вооружения… Это, конечно, мощная вещь. Я бы даже не сравнивал с авианосцем… Один эсминец [типа] Arleigh Burke, которые, кстати, достаточно часто заходят в Черное море, по своему потенциалу, по ударной ракетной мощи перекрывает весь Черноморский флот РФ", – подчеркнул экс-замначальника Генштаба ВСУ.

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