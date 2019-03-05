Кума Продана, Павицкого, отправили под ночной домашний арест

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Facebook-страницу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Решение о ночном домашнем аресте в качестве меры пресечения для Максима Павицкого было принято следственным судьей Соломенского районного суда Киева.

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Ходатайство САП суд удовлетворил частично: прокуроры требовали содержания под стражей. В качестве альтернативы предлагали залог в сумме 83 млн гривен.

Кума Продана Максима Павицкого подозревают в совершении сделок с денежными средствами в сумме более 89 млн гривен, которые были получены в результате незаконного обогащения исполняющего обязанности Председателя Государственной фискальной службы Украины Мирослава Продана.

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По версии следствия, Павицкий купил для эти деньги для Продана 2 квартиры в новостройке ЖК "Французский квартал" стоимостью 6,7 млн гривен, два дома в Турции стоимостью 78 млн гривен, три автомобиля, один из которых Mercedes-benz GLE и два Toyota Land Cruiser, общей 3,4 млн гривен и дом под Киевом.

Павицкому грозит заключение сроком от 8 до 15 лет, конфискация имущества и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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Напомним, 15 ноября Специальная антикоррупционная прокуратура объявила Продану о подозрении в незаконном обогащении. По данным САП, за время работы на должностях и.о. заместителя и и.о. председателя ГФС в июле 2016 - июне 2018 года он получил 89 млн грн, за которые ему приобрели ряд объектов недвижимости и автомобилей. По данным НАБУ, он оформил на других лиц право собственности на имущество на сумму 89,5 млн грн. В частности, за 76,6 млн грн приобретены объекты недвижимости в Турецкой республике. В то же время НАБУ продолжает устанавливать причастность Продана к другому имуществу - в частности, квартир в ЖК "Французский квартал" и дома в пгт. Могилев-Подольский и др.

Сам Мирослав Продан заявил, что "не видел ни одного официального документа" относительно выдвинутых против него обвинений.

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4 декабря Соломенский районный суд Киева избрал Мирославу Продану меру пресечения в виде взятия на поруки с ношеним электронного браслета.

В начале сентября 2018 г. и.о. руководителя ГФС Мирослав Продан ушел в отставку.