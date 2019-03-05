Сравнивать Зеленского с Рейганом некорректно, - бывший чиновник администрации Рейгана, экс-посол США в Украине Хербст

Такое мнение "Голосу Америки" озвучил бывший чиновник администрации Рейгана, экс-посол США в Украине Джон Хербст, сообщает Цензор.НЕТ. Когда Рейган был президентом США, Хербст работал в Государственном департаменте, а сейчас возглавляет Евразийский Центр Атлантического совета.

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"Рейган был вовлечен в политику даже в шоу-бизнесе. Он был активен в профсоюзной политике с Гильдией актеров во время периода Маккарти. Это было для него важным опытом. К тому же он был губернатором Калифорнии. Он был опытным политиком, хорошо разбирался в проблемах, хотя его критики тогда говорили, что он некомпетентен. Их нельзя сравнивать – Рейгана и Зеленского", – сказал Хербст.

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К мнению дипломата присоединилась редактор блога UkraineAlert Атлантического совета Мелинда Геринг. Она добавила, что большое влияние на становление Рейгана как политика оказал его опыт работы на General Electric. В 1954 году Рейган начал вести телевизионную программу "Театр General Electric", а также путешествовать по стране, выступая перед работниками компании с мотивационными речами.

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"Он знал проблемы. Он говорил с людьми. И он это делал годами. Так что перед тем, как он начал избирательную кампанию, он готовился к этому несколько лет", – сказала Геринг.