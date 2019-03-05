Холодницкого и Сытника вызвали на заседание Комитета по вопросам противодействия коррупции ВР из-за хищений в оборонке, - нардеп Береза

Об этом заявил народный депутат, заместитель председателя комитета Борислав Береза ​​в эфире Громадського, передает Цензор.НЕТ.

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"Вопрос к господину Сытнику, пожалуй, будем ставить уже в среду, когда он придет к нам на комитет. Там я буду показывать материалы этого дела, которые у них есть, и буду спрашивать, почему это дело никуда не двигалось. Я не буду говорить о том, как должен отвечать господин Сытник. Вопрос в другом. Почему за два года ничего не произошло? Почему два года стояло дело? Почему два года господин Гладковский и другие занимались теми сделками, о которых идет речь в этом деле. На это, пожалуй, должен отвечать Сытник", - отметил Береза.

Напомним, 25 февраля команда "Bihus.info" опубликовала первыые две части расследования, в котором говорится о схемах по разворовыванию в оборонном комплексе Украины. Фигурантом является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. 4 марта вышла третья часть расследования.

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