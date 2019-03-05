США рассматривают возможность предоставления Украине вооружения для сдерживания российской агрессии в Азовском море, - Скапаротти

Об этом заявил главнокомандующий ОВС НАТО в Европе Кертис Скапаротти, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Голос Америки

"Снайперские системы, боеприпасы и, учитывая ситуацию в Керченском проливе, возможно обсуждение военно-морских систем в будущем", - заявил Скапаротти говоря о видах помщи, предоставление которой Украине могут рассматривать США.

Генерал США сделал это заявление во время слушаний Комитета Сената США по вооруженным силам США, отвечая на вопрос сенатора Джима Ингофа.

Ингофа интересовало, почему "Джавелин" стали практически единственным случаем предоставления помощи летальной оружием Украины, несмотря на наличие в исполнительной власти США соответствующих полномочий.

"В Украине Россия уже шестой год ведет войну, - заметил сенатор. - Мы говорили об этом и включили формулировки в наши законы об оборонных расходах, что позволило бы послать летальную вооруженную помощь Украине. Насколько мне известно, был только один случай, когда мы действительно прислали летальную помощь - "Джавелин". Скажите почему мы не преуспели в этом, хотя полномочия есть? " - спросил сенатор.

"Необходимо провести стратегические обсуждения по размещению такого рода оружейных систем", - заявил генерал в ответ.

Скапаротти также отметил, что украинцы ответственно отнеслись к получению "Джавелинов".

"Как вы отметили, относительно полномочий по" Джавелин ", я считаю, что украинцы прошли тренировки по использованию этих систем. Они ответственно относятся к их безопасности и размещению. Мы внимательно за этим наблюдаем. Новые системы, где возможна помощь США, - говорит Скапаротти, - могут включать снайперские системы, боеприпасы и, учитывая ситуацию в Керченском проливе, возможно обсуждение военно-морских систем в будущем", - заявил Скапаротти.

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