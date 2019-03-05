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05.03.19 21:05

Google обозначил оккупированный Крым на картах как территорию России

Компания Google отображает в российской версии Google-карт оккупированный Крым как территорию РФ. Менеджеры говорят, что всегда поступают так со "спорными" территориями. С территории Украины Крым на картах по-прежнему виден как украинская территория.

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Сообщение пресс-службы Google цитирует российское РИА "Новости", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы считаем, что мы исправили ошибку, из-за которой небольшая часть пользователей Google-карт на iOS видела неверную информацию. Мы прилагаем все усилия для объективного изображения спорных регионов, и там, где у нас есть локальные версии Google-карт, как в России, мы следуем местному законодательству при отображении названий и границ", – заявил представитель Google.

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Ранее Госдума потребовала от Google отображать оккупированный Крым как российскую, а не украинскую территорию. В пресс-службе Google тогда ответили, что Крым мог отображаться украинским у части российских пользователей iOS, т. е. на устройствах американской компании Apple.

В феврале российские власти дали компании месяц на то, чтобы оккупированный полуостров стал отображаться как российский на всех устройствах пользователей, выходящих в интернет с территории РФ.

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В противном случае депутаты грозили обратиться в прокуратуру и Роскомнадзор в связи с нарушением компанией российского законодательства. Пискарев уточнял, что в этом случае Google грозил бы штраф.

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