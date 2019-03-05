Наблюдатели от "Нацдружин" могут действовать силой, если правоохранители не будут реагировать на нарушения на участках, - спикер организации Вдовин

Об этом 5 марта в эфире Радио Донбас.Реалии, проекта Радіо Свобода заявил спикер "Национальных дружин" Игорь Вдовин, информирует Цензор.НЕТ.

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"Если правоохранители будут закрывать глаза на откровенные правонарушения, - сказал Вдовин, - и не захотят их фиксировать, то мы будем делать то, что заявил наш командир".

Отметим, что командир "Нацдружин" Игорь Михайленко в Telegram ранее заявил, что "если за справедливость надо будет дать кому-то по морде - мы это сделаем, не мешкая".

Игорь Вдовин уточнил, что такие потенциальные действия касаются не членов комиссий, а "случайных людей, которые могут делать вброс бюллетеней, подводить на избирательные участки агитаторов".

"Мы решили идти наблюдателями, потому что мы считаем, что это будут одни из самых грязных выборов", - сказал Вдовин. Он добавил, что "Национальные дружины" принимают участие в наблюдении за выборами, "чтобы способствовать независимому волеизъявлению украинских граждан".

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Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что на участках для голосования никто не сможет подменять силы МВД в их ключевых функциях. "Ни полиция, ни МВД ничего не боятся, в Украине нет сил, которые здесь могут поколебать украинскую государственность", - сказал Арсен Аваков и добавил, что в МВД наработан инструментарий реагирования на нарушения и обеспечение прозрачности на выборах.

Центральная избирательная комиссия Украины на заседании 11 января предоставила разрешение иметь официальных наблюдателей на выборах общественным организациям, среди которых были и "Национальные дружины".