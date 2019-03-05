В 2019 году группы разминирования ОС 38 раз помогали проводить ремонтные работы на Донбассе, - Наев

Об этом заявил командующий Объединенных сил (ОС) генерал-лейтенант Сергей Наев на заседании коллегии Донецкой областной государственной администрации в Краматорске, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

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Так, благодаря подразделениям Объединенных сил в январе удалось предотвратить гуманитарную катастрофу, когда в результате прорыва водопровода город Торецк и его окрестности остались без воды, а в целом под угрозой оказалась значительная часть Донецкой области как на подконтрольной правительству Украины, так и на временно оккупированной территории.

Отдельно Наев остановился на вопросах гуманитарной помощи.

"В рамках стратегической инициативы Командующего объединенных сил "Помощь Восток" в январе текущего года из Франции в Краматорск прибыл гуманитарный груз медицинского назначения на сумму более 2,5 миллионов гривен, - рассказал генерал. - В феврале Донецкой областной травматологической больнице переданы ортезы для тяжело больных на сумму миллион гривен. Всего же с начала оказания помощи в рамках инициативы "Помощь Восток" десяти медицинским заведениям Донецкой и Луганской областей передана гуманитарная помощь медицинского назначения на сумму более 5,3 миллиона гривен".

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