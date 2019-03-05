Неизвестные ограбили и избили экс-главу антикоррупционой комиссии ОГА в Запорожье, - Нацполиция. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникации полиции Запорожской области

В сообщении отмечаеттся: "5 марта, в 16:40 в дежурную часть Днепровского отдела полиции поступило сообщение из больницы о том, что к ним самостоятельно обратился мужчина, 1972 года рождения. Врачи предварительно диагностировали у него перелом костей черепа. Пострадавшего немедленно госпитализировали в реанимационное отделение.

Полицейские установили, что около 15:00 у подъезда по месту жительства пострадавшего четверо неизвестных нанесли ему множественные удары по голове. Злоумышленники также открыто завладели сумкой потерпевшего.

Сейчас на место событий выехало руководство полиции в Запорожской области, эксперты-криминалисты, кинологи. Принимаются меры по установлению местонахождения и задержанию злоумышленников. Проверяются возможные версии совершения преступления.

По факту возбуждено уголовное производство по ст.15, ст.115 (покушение на убийство) и ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины".

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