Запад должен быть единогласным в своей политике в отношении России, - Джапарова

В Европейском парламенте проходит конференция, посвященная пятой годовщине аннексии Крыма Российской Федерацией, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.

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Конференция спиворганизувала польский евродепутатка Анна Фотига, участие в ней приняла, в частности, вице-министр информационной политики Украины Эмине Джапаров.

Аннексия Крыма была для мира шоком, а впоследствии - изменила способ оценки Западом политики РФ, отметила соорганизатор конференции польский евродепутат Анна Фотига.

"Думаю, что с тех пор, как бы странно это ни прозвучало, нам легче. В том смысле, что мы начинаем четко говорить на одном языке об угрозах в нашем восточном соседстве", - отметила она.

Украинский политик отметила, что Запад недооценил амбиции Путина в отношении Украины. Эмине Джапарова добавила, что Запад должен быть единогласным в своей политике в отношении России.

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"Это террористическое государство, к сожалению, мощное государство. Это постоянный член Совета безопасности ООН. Думаю, что мы должны найти способ борьбы с новыми угрозами, ведь аннексия Крыма - это не только вопрос Украины. Аннексия меняет ситуацию в контексте безопасности и равновесия сил на карте Европы после Второй мировой войны", - подчеркнула она.

Замминистра заявила, что Россия продолжает репрессии против жителей Крыма, но одновременно в российских СМИ доминируют пропагандистские материалы о мирной ситуации на полуострове.