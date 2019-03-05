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05.03.19 23:59

Прокуроры США ведут переговоры с адвокатами Лазаренко о его замороженных деньгах

В США прокуроры пытаются договориться с адвокатами экс-премьера Украины Павла Лазаренко касательно его замороженных денег.

Прокуроры США ведут переговоры с адвокатами Лазаренко о его замороженных деньгах

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент УП.

5 марта за закрытыми дверями проходит промежуточное судебное заседание Федерального суда Вашингтона. Во время него американские прокуроры и защитники Лазаренко пытаются договориться о выгодном для обеих сторон соглашении.

Американское следствие утверждает, что Лазаренко вывел из Украины более 200 миллионов долларов.

Минюст США пытается договориться с экс-премьером Украины, чтобы он добровольно отдал часть своих арестованных средств, чтобы избежать полной конфискации.

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