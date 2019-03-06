Польско-украинскую банду, организовавшую незаконную миграцию около 500 иностранцев, задержали в Польше

Среди задержанных - 13 поляков и трое граждан Украины, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.

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Как сообщила Ивона Юркевич из Центрального следственного бюро полиции, следствие продолжалось более года. "Проведены обыски в нескольких десятках квартир, которые использовали члены преступной группы. Мероприятия проводились одновременно на территории Мазовецкого, Малопольского и Силезского воеводств", - сообщила Юркевич.

По словам следствия, группа занималась переправкой в ​​Польшу граждан Пакистана, Сирии, Алжира, Ирака, Египта, Ливии, Ирана и Индии, а затем легализовала их проживание на территории страны. Злоумышленники могли незаконно переправить через границу даже 500 иностранцев.

"Механизм деятельности группы заключался в реализации иностранцам документов, позволяющих ходатайствовать о предоставлении разрешений на временное пребывание и работу. Члены группы представляли также иностранцев во время административных производств", - сообщили в Пограничной службе Польши.

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В помещениях подозреваемых изъято почти 250 тыс. злотых в разной валюте, но, по словам прокуратуры, группа могла получить за свою незаконную деятельность 920 тыс. евро.

Подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы.