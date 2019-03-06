Руководство СИЗО в оккупированном Крыму не пускает архиепископа Климента к "украинскому диверсанту" Дудке

Об этом архиепископ рассказал в комментарии Крым.Реалии, информирует Цензор.НЕТ.

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"У меня есть разрешение суда чтобы попасть к Владимиру Дудке. Однако у меня проблема, меня как священника не пускают к Володе, поэтому я не могу его исповедовать и причастить. Это позиция начальника симферопольского СИЗО (Сергея Бережного. – Ред.). Он меня лютой ненавистью ненавидит. Однажды он заявил, что я занимаюсь противозаконной деятельностью и распорядился не пускать меня на порог СИЗО", - рассказал он.

По словам архиепископа, решение о недопуске руководство СИЗО ничем не мотивировало.

"Он просто вышел из СИЗО, перед входом стояли следователи, офицеры ФСБ, адвокаты. И там он начал публично кричать, что не пустит меня, потому что каждый раз, когда я попадаю на территорию СИЗО, у заключенных находят запрещенные вещи. Сейчас над этой проблемой работают адвокаты, руководитель СИЗО не может меня не пустить к заключенному, если у меня есть соответствующие разрешения", - добавил он.

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Публичных заявления руководства СИЗО на данный момент нет.

Напомним, 9 ноября 2016 года в Севастополе задержали сотрудников крымского аналитического центра "Номос"​ Дмитрия Штыбликова и Алексея Бессарабова, а также их близкого друга Владимира Дудку. Всех троих обвинили в подготовке диверсий в Крыму по заказу украинской разведки.

16 ноября 2017 года Севастопольский городской суд приговорил Штыбликова к 5 годам колонии строгого режима и к штрафу в размере 200 тысяч рублей (95 тысяч гривен).

31 июля 2018 года подконтрольный Кремлю Севастопольский городской суд продлил арест на шесть месяцев севастопольцам Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову.

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В Службе безопасности Украины сообщили, что задержанные в Крыму граждане Украины не являются ни сотрудниками, ни контактерами со стороны СБУ.

В конце февраля 2019 года сын Дудки Илья Каверников рассказал, что его отец не получает необходимого медицинского лечения в СИЗО Симферополя, его продолжают мучать боли в голове и желудке.