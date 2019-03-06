Если президентом Украины станет кто-то из популистов, то это приведет к разрушению экономики, - экс-посол США Хербст

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом рассказал во вторник в эксклюзивном комментарии Укринформу бывший посол США в Украине, ныне директор Евразийского центра "Атлантического Совета" Джон Хербст.

"Популизм отражает серьезное и законное беспокойство относительно благополучия граждан", - отметил эксперт.

В более широком смысле, популизм отличается от страны к стране, и он является упрощенным взглядом на то, чего возможно достичь, добавил он.

"И когда такие упрощенные взгляды продвигают нереалистичную политику, это опасно. И это справедливо в случае с Украиной", - подчеркнул бывший высокопоставленный дипломат.

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Как наиболее яркий пример, он привел обещания популистов снизить цены на газ.

"Величайшее достижение Революции Достоинства на Майдане и руководства Порошенко –это проведение реформ в сфере газоснабжения. Они устранили большую часть коррупции, а также сняли прямую зависимость от России. Но после этого могут прийти популисты, и в этом есть опасность", - отметил Хербст.

Отвечая на вопрос, что же будет, если в Украине президентом станет кто-то из популистов, эксперт подчеркнул: "Если они действительно будут такими догматичными, это приведет к разрушению экономики".

Экс-посол США отметил, что в таком случае Украина заплатит высокую цену, особенно учитывая то, что она находится в состоянии войны. Отмена реформ создаст хаос в то время, как экономика Украины сейчас только начинает функционировать как надо, отметил бывший посол США.