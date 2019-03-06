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06.03.19 09:33

В двух аэропортах и на ж/д станции Лондона обнаружили взрывные устройства, упакованные в картонные коробки

Три небольших самодельных взрывных устройства обнаружены во вторник в зданиях лондонского аэропорта "Хитроу", городского аэропорта Лондона и на железнодорожной станции "Ватерлоо".

лондон,британия

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщают британские СМИ.

В полиции считают, что речь идет "о звеньях одной цепи".

Все обнаруженные взрывные устройства были упакованы в картонные коробки для почтовых отправлений.

Опасные находки никак не отразились на работе аэропортов и станции.

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Начато расследование, однако никаких арестов или задержаний пока не произведено.

В Скотланд-Ярде не исключают, что на других транспортных узлах Лондона могут находиться другие взрывные устройства, в связи с чем жителям и гостям города дана рекомендация "проявлять бдительность и сообщать о подозрительных объектах в полицию".

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