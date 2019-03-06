В двух аэропортах и на ж/д станции Лондона обнаружили взрывные устройства, упакованные в картонные коробки

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщают британские СМИ.
В полиции считают, что речь идет "о звеньях одной цепи".
Все обнаруженные взрывные устройства были упакованы в картонные коробки для почтовых отправлений.
Опасные находки никак не отразились на работе аэропортов и станции.
Начато расследование, однако никаких арестов или задержаний пока не произведено.
В Скотланд-Ярде не исключают, что на других транспортных узлах Лондона могут находиться другие взрывные устройства, в связи с чем жителям и гостям города дана рекомендация "проявлять бдительность и сообщать о подозрительных объектах в полицию".