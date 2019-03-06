За прошедшую неделю от гриппа умерли 4 человека, с начала эпидсезона - 45 летальных случаев, - Минздрав

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ЦОЗ Минздрава Украины.

Так, по сравнению с прошлой неделей, уровень заболеваемости среди взрослых и детей в возрасте до 17 лет уменьшился на 5,3% и 1,1% соответственно; в общем интенсивный показатель заболеваемости составил 463,9 на 100 000 населения, что на 10,6% меньше эпидемического порога по Украине.

Эпидемические пороги превышены в двух областях: Черновицкой (на 8,7%) и Хмельницкой (на 0,8%).

Вместе с тем, за отчетную неделю зарегистрировано четыре летальных случая в результате гриппа, в том числе один ребенок в возрасте до двух лет, что подтверждено методом ПЦР.

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Всего с начала эпидемического сезона грипп унес жизни 45 украинцев, в том числе семи детей в возрасте до 17 лет. Ни один умерший не был вакцинирован против гриппа.

Также сообщается, что в течение отчетной недели против гриппа вакцинировано 79 человек, а с начала эпидемического сезона - 161 458.