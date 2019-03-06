Убитый в Киеве ювелир Киселев мог быть потерпевшим по делу "бриллиантовых прокуроров", - Горбатюк

О связи убитого Киселева с делом "бриллиантовых прокуроров" руководитель Управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк рассказал корреспонденту УНИАН, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, после открытия дела о взяточничестве так называемых "бриллиантовых прокуроров" Александра Корнийца и Владимира Шапакина правоохранители провели ряд обысков и нашли драгоценности и другие материальные ценности, которые в свое время в рамках уголовного дела еще во времена экс-президента Виктора Януковича были изъяты у Киселева.

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После этого было возбуждено еще одно дело – об утрате изъятых ценностей, и это дело расследовал тогда еще Департамент спецрасследований ГПУ. Но в мае прошлого года по решению генпрокурора это дело было передано в Национальное антикоррупционное бюро, сообщил Горбатюк.

"Было дело об утрате изъятого имущества. Это имущество якобы хранилось после возбуждения дела против Киселева в 2010 или в 2011 годах. А потом оказалось, что изъятого имущества нет там, где оно должно храниться, и по факту потери имущества было зарегистрировано производство. Однако в мае его передали в НАБУ. А где сейчас оно, мне неизвестно", – сказал Горбатюк, добавив, что на момент передачи дела в НАБУ подозреваемых в нем не было.

Говоря о процессуальном статусе Киселева в производстве об исчезновении ценностей, Горбатюк предположил, что он фигурировал как потерпевший.

Похожую информацию ранее обнародовал бывший заместитель главы СБУ Виктор Трепак. Он сообщил, что Киселев был одним из ключевых свидетелей по делу "бриллиантовых прокуроров".

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Накануне спикер ГПУ Андрей Лысенко заявил, что убитый Киселев не был ни свидетелем, ни заявителем, ни потерпевшим в производстве.

Напомним, 5 марта в Киеве убили владельца ювелирного завода Сергея Киселева. По словам экс-заместителя генпрокурора Давида Сакварелидзе, убитый был главным свидетелем по делу "бриллиантовых прокуроров".