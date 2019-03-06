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06.03.19 12:02

Директор ГБР попросит генпрокурора решить вопрос подследственности расследования дел Майдана

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба намерен инициировать вопрос подследственности расследования дел по событиям во время Революции Достоинства перед генеральным прокурором Украины Юрием Луценко.

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Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Труба заявил в ходе экспертной дискуссии 6 марта в Киеве, комментируя замечания адвоката семей погибших и потерпевших на Евромайдане Виталия Титыча о том, что в настоящее время не ясна ситуация с тем, кто должен расследовать эти дела.

Труба напомнил свою позицию о том, что не считает правильным передавать тысячи томов дел следователям ГБР.

По словам директора ГБР, он трактует норму закона таким образом, что у управления спецрасследований есть два года с момента начала работы ГБР для завершения расследований.

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Вместе с тем, он подчеркнул, что этот вопрос необходимо вынести в плоскость предметной дискуссии и четко определить, в чьей подследственности будет расследование дел Майдана.

"Я со своей стороны этот вопрос в ближайшие дни инициирую перед генеральным прокурором Украины", - сообщил Р.Труба.

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