Директор ГБР попросит генпрокурора решить вопрос подследственности расследования дел Майдана

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Труба заявил в ходе экспертной дискуссии 6 марта в Киеве, комментируя замечания адвоката семей погибших и потерпевших на Евромайдане Виталия Титыча о том, что в настоящее время не ясна ситуация с тем, кто должен расследовать эти дела.

Труба напомнил свою позицию о том, что не считает правильным передавать тысячи томов дел следователям ГБР.

По словам директора ГБР, он трактует норму закона таким образом, что у управления спецрасследований есть два года с момента начала работы ГБР для завершения расследований.

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Вместе с тем, он подчеркнул, что этот вопрос необходимо вынести в плоскость предметной дискуссии и четко определить, в чьей подследственности будет расследование дел Майдана.

"Я со своей стороны этот вопрос в ближайшие дни инициирую перед генеральным прокурором Украины", - сообщил Р.Труба.