Это "кидалово". Так стратегические отношения не строятся, - кандидат в президенты Данилюк о ситуации в "Укроборонпроме"

Об этом пишут Українські новини.

Госпожа Мэри Йованович вчера заявила, что Кабинет Министров Украины должен провести аудит государственного концерна "Укроборонпром", вокруг которого в СМИ разгорелся скандал. По ее словам, это поможет в борьбе с коррупцией в секторе нацбезопасности. Данилюк, который был в свое время советником министра обороны, пояснил:

"Реакция США абсолютно закономерна. Объявить тендер на реформирование Укроборонпрома, получить среди заявок команду из нескольких бывших главнокомандующих НАТО, советника Тэтчер, мастодонтов Уолл-Стрит и скромного меня и потом не провести тендер. Это называется "кидалово". Так стратегические отношения не строятся".

Данилюк напомнил, что речь идет о тендере по стратегическому реформированию украинского оборонно-промышленного комплекса, который Укроборонпром объявлял в декабре 2018 года. Победитель должен сконцентрироваться над совершенствованием стратегии корпоративной и производственной реструктуризации Укроборонпрома. Интересно, что заявку на участие в тендере подала группа высокопоставленных офицеров Вооруженных Сил США, среди которых два бывших Главнокомандующих объединенными силами НАТО во главе с президентом исследовательского центра Potomac Foundation профессором Филиппом Карбером. Но, тендер по непонятным причинам был отменен Укроборонпромом.

Помочь провести реформы соглашались лучшие американские специалисты, команда экспертов состояла из самого профессора Карбера, который был советником по вопросам безопасности Генерального секретаря НАТО Манфреда Уорнера и премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер; четырехзвездочных генералов Уэсли Кларка и Филиппа Бридлава, занимавших должность Верховного Главнокомандующего силами НАТО в Европе, и трехзвездного генерала Фредерика Ходжеса, который до недавнего времени командовал сухопутными войсками США в Европе, также Гарольда Дебланка, экс-вице-президента компании Lehman Brothers Holdings и LCOR Inc., и Майкла Семенса, ведущего технического эксперта по вопросам обороны. Единственным украинцем в команде фонда был именно руководитель Центра оборонных реформ Александр Данилюк, экс-советник министра обороны Украины, также с 2015 года - научный сотрудник Potomac Foundation.

Данилюк напомнил, что согласно условиям тендера, победитель должен сконцентрироваться над совершенствованием стратегии корпоративной и производственной реструктуризации Укроборонпрома, а также сопровождением практического внедрения разработанных рекомендаций. По мнению эксперта, отмена крайне необходимого для Украины тендера, не прибавила позитива в отношения со стратегическим партнером - США. Поэтому, резкое заявление чрезвычайного и полномочного посла Соединенных Штатов Америки вполне понятно.

Александр Данилюк специализируется на национальной безопасности и противодействии российской гибридной агрессии. Читал лекции в Национальном университете обороны США, Школе специальной войны имени Кеннеди. Один из лидеров Революции Достоинства, экс-советник министра обороны и глава Центра оборонных реформ. Зарегистрирован кандидатом в президенты Украины.