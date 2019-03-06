Пусть Йованович комментируют дипломаты. Ждите, будет интересно в понедельник, - Холодницкий

Слова Йованович Холодницкий оценил в комментарии изданию "РБК-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

Руководитель САП сказал, что заявления дипломата должно комментировать Министерство иностранных дел Украины.

"Я не могу комментировать дипломатов. Пусть дипломатов комментируют дипломаты. Я думаю, пусть комментирует МИД. Я не уполномочен на дипломатические отношения с любым другим государством. Комментировать пока нечего. Подождите понедельника. В понедельник все прокомментируют", – сказал Холодницкий.

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Холодницкий заявил, что не даст возможности обливать грязью САП.

"Ждите, будет интересно в понедельник. Я просто не дам возможности обливать грязью САП и переводить стрелки. Никакой пресс-конференции, мы просто выполняем работу: надо показать кто работает, а кто...", – добавил он.

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Накануне посол США в Украине Мари Йованович заявила, что Назара Холодницкого необходимо уволить, так как он потерял доверие в борьбе с коррупцией.

Также посол добавила, что необходимо провести расследование в отношении лиц, причастных к коррупции. Эти лица должны предстать перед судом, и, если их вина будет доказана, они должны "оказаться в тюрьме", отметила Йованович.