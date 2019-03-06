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06.03.19 12:35

Кабмин объявил конкурс на должность главы правления НАК "Нафтогаз Украины"

На сегодняшнем заседании правительство приняло решение о проведении конкурса на должность главы правления НАК "Нафтогаз Украины". Конкурс стартует 23 марта, когда контракт теперешнего главы компании Андрея Коболева закончится.

Кабмин объявил конкурс на должность главы правления НАК "Нафтогаз Украины"

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, решение было приняло на заседании правительства 6 марта.

Конкурс начнется 23 марта, на следующий день после окончания контракта нынешнего главы компании Андрея Коболева.

Премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что правительство обратится к Наблюдательному совету "Нафтогаза" по поводу условий контракта нового главы правления.

"Мы все сделаем, чтобы украинские компании были открытыми и публичными", – отметил он.

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